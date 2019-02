Un semplice diverbio per una precedenza si è trasformato in motivo di aggressione ai danni di un conducente 50enne dell’Atm. Ieri, alle 19.40, l’uomo, alla guida di un autobus della linea 74, ha incrociato in via Palatucci il percorso di una Opel Corsa, guidata da una donna e con un passeggero. Un diverbio su chi avesse il diritto di precedenza ha portato a un violento scambio di insulti e colpi di clacson. Al che la Opel Corsa ha seguito l’autobus fino al capolinea, poco distante, di Famagosta. Lì, una volta sceso dal mezzo, il conducente Atm è stato aggredito dal passeggero della Opel Corsa che lo ha colpito al volto con due pugni. La Polizia indaga sulla vicenda, ma l’assenza di immagini registrate da telecamere e la mancanza di una targa automobilistica per la Opel Corsa complicano le ricerche.