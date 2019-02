Area B, da oggi stop ai veicoli più inquinanti

Da questa mattina dalle 7:30 fino alle 19:30, stop alla circolazione delle auto benzina euro 0 e diesel euro 0,1,2,3, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. E’ Area B, la ztl più grande d’Italia (il 72% dell’intero territorio comunale) che vieta l’ingresso in città e la circolazione ai veicoli più inquinanti. Sono al momento 15 i varchi, su 187, attivi con telecamere collegate a un sistema informatico che consente alle persone di registrarsi e verificare se la propria auto può entrare in Area B. Per il primo anno il Comune ha previsto per gli automobilisti un pacchetto di 50 accessi in deroga. Dal Comune di Milano al momento fanno sapere che “non risultano problemi ai varchi” che sono presidiati dalla Polizia locale: in tutto sono state schierate 8 pattuglie al giorno, con turni di circa un’ora e mezza su ogni varco. Area B funziona in modo tale che al primo accesso l’automobilista riceverà via posta un alert che spiega il funzionamento del provvedimento, invitandolo a mettersi in regola ma anche ad iscriversi al portale per controllare e gestire gli accessi disponibili. Dal secondo anno di entrata in vigore di Area B i residenti a Milano e le imprese della città avranno 25 giorni all’anno di libera circolazione anche non consecutivi, tutti gli altri cinque giorni. Solo all’esaurimento dei giorni di libera circolazione scatterà la sanzione.