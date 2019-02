Forza Italia, manifesto per le infrastrutture: si a crescita e sviluppo

“Fermare le infrastrutture significa fermare il Paese. Opporsi all’immobilismo di questo governo è un dovere morale prima che politico. Questo è il manifesto di chi dice Sì alle Infrastrutture, Sì allo sviluppo, Sì alla crescita, Sì al futuro”. Così il Manifesto delle infrastrutture di Forza Italia, presentato a Milano nel corso di una manifestazione organizzata da Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, alla quale hanno preso parte numerosi parlamentari, consiglieri regionali, comunali e amministratori locali del movimento azzurro. “L’incapacità di questo governo spacciata per onestà e nuova forma di legalità è quanto di più dannoso per il Paese: difendono la cultura del no e ridicolizzano l’aritmetica e il buon senso. Noi invece difendiamo la cultura del sì e ci batteremo per la nostra idea di Italia: un’idea che si affranca dalle ideologie e guarda semplicemente al bene comune come fine ultimo di un’attività politica e di governo”. “Le infrastrutture – si legge ancora nel documento azzurro – sono una sfida non più rimandabile. Un Paese che vuole guardare al domani dei propri figli deve investire, credere nella progettazione e nella riqualificazione. Non può esserci sviluppo senza investimenti innovativi sulle infrastrutture nazionali, garantendo maggior sicurezza, sostenendo la crescita, rispettando l’ambiente”.