Ha aggredito per strada un suo vicino di casa: dalle parole, si è passati presto ai fatti. L’uomo, 62 anni, ha estratto un taglierino dalla tasca e ha ferito il vicino, 58 anni, colpendolo al volto e al collo. E’ successo ieri mattina a Nova Milanese, nella centrale via Garibaldi. Il sessantaduenne, pregiudicato per spaccio di droga,è stato rintracciato oggi a Milano dai carabinieri della compagnia di Desio. Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, con un taglio alla gola che fortunatamente non ha reciso vene o arterie importanti.L’aggressore è stato fermato a Milano, in via Ornato e arrestato tentato omicidio