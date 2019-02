People prima le persone, in crescita le adesioni alla manifestazione del 2 marzo

A una settimana dalla manifestazione ‘People – Prima le Persone’, il prossimo 2 marzo a Milano, il comitato promotore fa sapere che sono in crescita le adesioni sulla piattaforma web www.people2march.org. Per ora sono 615 le associazioni che hanno aderito all’appello di People lanciato dalle 30 organizzazioni promotrici e diverse migliaia le persone firmatarie a titolo personale dell’appello. Tra le persone che scenderanno in piazza a Milano per People – Prima le Persone ci sono i rappresentati delle istituzioni e tanti testimonial del mondo della politica e del lavoro – spiegano gli organizzatori – : il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore alle Politiche Sociali di Milano Pierfrancesco Majorino e molti consiglieri comunali, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, oltre al segretario della CGIL Maurizio Landini, all’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Riace Maria Caterina Spanò e all’ex presidente della Camera Laura Boldrini. “Decina di migliaia le persone attese a Milano”, sottolineano. Ad aprire la manifestazione sarà un grande striscione con le parole People Prima le Persone. Decine i pullman in arrivo da tutta Italia anche grazie all’adesione di CGIL-CISL-UIL alla manifestazione che dalle 14,30 si snoderà sul percorso da Via Palestro a Piazzale Duca d’Aosta.

Saranno allestiti – fanno sapere ancora gli organizzatori – alcuni carri dalle associazioni e dalle Ong che in questi anni hanno presidiato il Mediterraneo sulla rotta dei barconi dei profughi tentando di salvare vite umane, e non mancheranno animazioni e danze; protagonisti i Bambini del “Coro dei Leoni” e i rappresentanti delle comunità straniere di Milano.

Centinaia le diverse bandiere delle associazioni del terzo settore e nazionali a colorare il corteo che vedrà nelle prime file anche una delegazione della città di Melegnano, “Mamme a Scuola”, la Rete Scuole senza Muri, gruppi Scout, le maestre e i maestri dei richiedenti asilo di NoWalls e i loro studenti. Forte e importante anche l’adesione delle associazioni dei disabili (fra cui, solo per citarne alcune, ci sono L’abilità, Ledha Milano e AGPD Onlus Associazione Genitori e Persone con sindrome di Down). I carri musicali saranno una decina, mentre il servizio d’ordine sarà garantito dai City Angels con un centinaio di volontari, oltre che dal servizio d’ordine dei sindacati e dell’Anpi. In chiusura di People – Prima le Persone è previsto anche un flash mob musicale in Piazzale Duca d’Aosta.