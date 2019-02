Autonomia, Sala: la penso al contrario di Fontana, è un colpo di mano

Su Fontana che ha chiesto di accelerare sull’autonomia “la penso esattamente al contrario, bisogna rallentare per che non è chiaro che cosa sia quest’autonomia.” Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione della manifestazione White in via Tortona. “Ieri il presidente Conte ha detto che esclude che ci siano regioni penalizzate : i conti non tornano perchè se nessuna regione sarà penalizzata chi pagherà questi conti? I comuni? E poi – ha proseguito Sala – siamo in mezzo a un percorso che è tutto da definire: è veramente pazzesco perchè ci sono le città metropolitane che sono ancora degli istituti che non funzionano, ricordo che abbiamo ancora più di ottanta provincie che dovevamo abolire anni fa, e in mezzo a questo percorso si è deciso che la via è una sola: dare più ruolo alle regioni. Mi oppongo fermamente, chiedo che ci sia una riflessione e che ci sia trasparenza su quelli che sono i veri obiettivi. Ho l’impressione che siamo di fronte una manovra della Lega che, avendo in mano le due maggiori regioni del Nord, cerca una via per acquisire ancora più potere. Questo non va bene. C’è anche Bonaccini in Emilia Romagna che si è collegato a un treno che sta passando ma a me quest’autonomia non piace, senza se e senza ma. Se mi si chiede di ragionare sull’autonomia di si ma questo è un colpo di mano” ha concluso il sindaco.