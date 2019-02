Un furto di documenti ai danni di una donna libica 55enne che lavora presso il Consolato libico di Milano, in via Flavio Baracchini, come addetto consolare. La donna si trovava in via Torino quando, mercoledì scorso, alle 17.30, due soggetti sconosciuti le hanno sottratto dalla borsa il portafoglio contenente il passaporto diplomatico, la tessera rilasciata dal Ministero degli Esteri italiano, oltre a 450 euro in contanti.