Formigoni, atteso oggi l’ordine di carcerazione

Già da oggi potrebbero aprirsi le porte del carcere per Roberto Formigoni, condannato definitivamente a 5 anni e 10 mesi di reclusione. Infatti, non appena verrà trasmesso il dispositivo della sentenza della Cassazione, il sostituto pg Antonio Lamanna, titolare del fascicolo, emetterà l’ordine di esecuzione della pena. Ordine che verrà immediatamente eseguito a meno che, come probabile, Formigoni non si costituisca spontaneamente. Formigoni, nonostante abbia più di 70 anni, in base alla nuova legge ‘spazzacorrotti’ non può godere più dei benefici legati all’età che gli avrebbero consentito altrimenti di evitare la cella e di espiare la pena in detenzione domiciliare. Non è escluso, però, che la difesa dell’ex governatore presenti una istanza per chiedere che possa scontare la condanna a casa.