La Polizia ha effettuato ieri un fermo nei confronti un marocchino 41enne, per rapina pluriaggravata in concorso commessa il 5 febbraio scorso ai danni di un anziano che stava rientrando a casa per cena. Gli agenti del Commissariato Bonola hanno iniziato l’attività investigativa dopo che 75enne residente in via Civitali aveva sporto denuncia per essere stato rapinato da due persone mentre si accingeva a salire in ascensore all’interno del proprio condominio. La vittima aveva fornito la descrizione dei due aggressori e i poliziotti, esaminando i filmati della telecamera condominiale, hanno riconosciuto uno dei due autori della rapina. Ieri mattina, transitando lungo Piazzale Selinunte, gli agenti lo hanno riconosciuto a bordo di una bicicletta intento a parlare con altre persone e lo hanno bloccato nonostante avesse tentato di scappare verso via Ricciarelli in quanto anche destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 31 gennaio scorso dall’Ufficio Esecuzione Penali del Tribunale Ordinario di Milano.

