Area B, Granelli, dialogo aperto con gli ambulanti

“Ieri sera ho ricevuto una delle tre rappresentanze che hanno fatto la manifestazione improvvisata e penso che quello non sia il metodo per lavorare con l’amministrazione. Noi avevamo fatto un tavolo martedì, ne abbiamo in programma uno per la prossima settimana, il dialogo è sempre aperto ma chiediamo di non fare interventi come quello di ieri sera.” Lo ha detto Marco Granelli, assessore alla Mobilità, in merito alla protesta di ieri sera degli ambulanti in zona Calvairate Molise. “Nell’incontro di ieri sera ho detto queste cose agli ambulanti – ha proseguito Granelli -, ho spiegato come funziona il sistema di verifiche a loro dedicato che significa iniziare un percorso per cambiare. Il 25 di febbraio nessuno sarà automaticamente è bloccato. Come già detto, la settimana prossima rivedrò tutte le categorie degli ambulanti per spiegare che stiamo ulteriormente modificando il bando dei contributi. Stiamo studiando anche un metodo per dare un contributo al noleggio di lunga durata. Noi vogliamo aiutare tutti a cambiare, però ci deve essere anche un modo per cambiare la nostra mentalità: non dobbiamo cercare di trovare il modo di scappare da una regola perchè qui abbiamo bisogno di questa regola” ha concluso l’assessore.