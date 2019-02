Presentato il programma del Carroponte, si inizia con Ska P e Bastille

Il Comune di Sesto San Giovanni affida a HUB MUSIC FACTORY la gestione e direzione artistica del CARROPONTE. Ieri è stato presentato il programma.

Sono già in prevendita infatti i biglietti per i concerti di SKA-P (27 giugno), BASTILLE (3 luglio), GEMITAIZ (11 luglio), THE WHITE BUFFALO (16 luglio), THE DARKNESS (20 luglio) e SICK OF IT ALL (11 agosto), artisti internazionali dal fortissimo seguito, ai quali – è notizia dell’ultimo minuto, si aggiungono FLOGGING MOLLY + DESCENDENTS (25 giugno) e GRUPO COMPAY SEGUNDO de BUENA VISTA SOCIAL CLUB (24 luglio).

Ma Hub Music Factory non si è mai concentrata solo sul lato musicale dell’intrattenimento: l’agenzia ha infatti sviluppato con successo format legati anche al food and beverage, manifestazioni che hanno visto un grande riscontro di pubblico, non si sono limitate peraltro a configurarsi come semplici eventi enogastronomici, ma come veri e propri appuntamenti culturali. Come pure non mancheranno eventi di intrattenimento di varia natura.

Si parte con l’IRISH FEST il 15-16-17 marzo: degustazione di cibi e bevande tipici dell’Irlanda accompagnate da una ricca serie di iniziative collaterali, che arricchiscono l’esperienza di tutti i partecipanti rendendo la festa un evento a 360°. 28-29-30-31 marzo FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA POLPETTA .In collaborazione con Meatball arriva a Carroponte uno dei festival più golosi d’Italia. Diversi stand proporranno tante varianti del celebre piatto italiano per quattro giornate ricche di sapori e divertimento. Il sabato sera proporremo il contest “Man vs Meatball” con premiazioni per i partecipanti più affamati. 5-6-7 aprile STREET FOOD FESTIVAL. Tre giorni dove poter gustare tantissimi prodotti della cucina italiana e non, un trionfo di prelibatezze che esprimono appieno i valori dell’arte culinaria più vera e autentica. Offrendo al pubblico un’esperienza gastronomica unica e in linea con uno stile di vita giovanile e al passo coi tempi. 19-20-21-22 e 26-27-28-29 settembre OKTOBER FEST. Musica, vivacità, folklore: è questa l’atmosfera che si respirerà alla festa della birra che si terrà in concomitanza con il famosissimo Oktoberfest di Monaco. Ad accogliere il pubblico una grande tensostruttura allestita in vero stile Bavarese, lo staff in abbigliamento caratteristico servirà Birra a volontà in grossi boccali proprio come al festival tedesco. Ad accompagnare le birre dell’Oktoberfest non mancheranno i classici stand food bavaresi con wurstel e crauti, stinco con patate, currywurst, bratwurst, schnitzel e molto altro.