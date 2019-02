Quando gli agenti della Polizia sono intervenuti ieri, alle 15.15, in viale Monte Ceneri per prestare soccorso a due donne rimaste coinvolte in un incidente stradale, hanno scoperto che su una di loro pendeva un mandato di cattura internazionale per omicidio. La donna, fermata dagli agenti senza documenti, si era dichiarata inizialmente una cubana di 26 anni. Condotta alla centrale di polizia per ulteriori accertamenti, è emerso un mandato di cattura, emesso dalle autorità peruviane, per l’omicidio di un uomo con arma da fuoco nel 2006. I controlli hanno inoltre permesso di individuare uno dei numerosi alias della donna, nota come Maria Bernedo Campos di 51 anni.