Mai come oggi ne possiamo e ne dobbiamo parlare.

Ieri sono successe due cose.

La prima: il Movimento 5 Stelle ha votato contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Tradotto: per il Movimento 5 Stelle Salvini non va processato.

La seconda: i genitori di Matteo Renzi sono stati messi agli arresti domiciliari. E’ ovvio che qui c’è un problema. Per tutti tranne che per Forza Italia, che voterà da una parte contro l’autorizzazione per Salvini, e dall’altra difende il diritto dei coniugi Renzi a difendersi nei tribunali. C’è un problema per il 5 stelle. Come fa a difendere Salvini e condannare i genitori di Renzi? Perché gli uni sono già colpevoli e l’altro non può neppure essere giudicato? C’è un problema per il Pd: come fa a difendere i coniugi Renzi e a non difendere Salvini? Discorso complicato. Sul campo resta una cosa sola: la certezza assoluta che il tema della giustizia in Italia è prioritario. Non c’è niente di più importante.