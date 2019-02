Oltre 10mila euro sottratti indebitamente dalla carta di credito di una donna di 76 anni e spesi per acquistare vestiti di marca e like alle foto sui social. Responsabile della truffa una ragazza 17enne, residente a Caronno Pertusella, che, grazie alla conoscenza con il nipote della vittima, era riuscita a ottenere gli estremi della carta di credito (numero e codice di verifica) effettuando numerosi acquisti su internet a partire dallo scorso gennaio. L’ultimo, in particolare, è stata la prenotazione di una camera in un motel di Saronno per festeggiare la notte di san Valentino in compagnia del fidanzato di 18 anni. E proprio lì la ragazza è stata raggiunta dai Carabinieri di Cornaredo (Mi) in seguito alla denuncia effettuata dalla vittima quello stesso giorno. La ragazza è stata dunque denunciata per utilizzo indebito di carta di credito, mentre i militari le hanno poi trovato a casa molti dei vestiti comprati su internet.