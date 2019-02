Scesa da un treno proveniente da Parigi e arrivata in stazione Centrale, è stata intercettata sabato scorso da una delle pattuglie del Settore Operativo della Polfer di Milano Centrale. La donna, nigeriana di 58 anni, è stata notata dagli agenti mentre cerca di confondersi tra la folla dei passeggeri. Bloccata, è stata accompagnata in ufficio per i controlli e, perquisita, è stata trovata in possesso di 2 Kg di cocaina, in panetti da un chilo, oltre 8 involucri di 1 chilo ciascuno, di sostanza destinata al taglio della cocaina. La donna è stata quindi arrestata per traffico di stupefacenti e portata in carcere.