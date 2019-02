Migranti, oggi a Milano corteo contro il governo

Blitz alla sede milanese del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, in via Cilea, ieri per alcune delle sigle aderenti alla rete No Cpr che oggi saranno in corteo nel capoluogo contro i centri per il rimpatrio e le politiche del governo sull’immigrazione. “Abbiamo deciso di denunciare con forza le politiche xenofobe dell’attuale governo gialloverde, come di quelli precedenti, e l’indifferenza europea verso gli effetti di secoli di politiche coloniali ed predatorie” spiegano con un comunicato gli organizzatori del blitz che hanno srotolato dalle finestre dell’edificio che ospita gli uffici ministeriali lo striscione “Patto di governo = Razzismo di Stato”.