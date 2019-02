BikeChallenge 2018, premiati i vincitori

Si è svolta ieri sera all’HUG di Milano, in via Venini, la premiazione dei vincitori della Bike Challenge 2018, la competizione riservata alle aziende e associazioni e ai loro dipendenti che, tra settembre e ottobre scorso, hanno scelto con costanza di usare la bicicletta negli spostamenti casa-lavoro o nel tempo libero. Promossa in Italia da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta e giunta alla quarta edizione, la Bike Challenge 2018 ha coinvolto oltre 1.100 partecipanti di 114 aziende/organizzazioni dell’area metropolitana milanese.

Obiettivo della gara -sottolinea Fiab – quello di incentivare il bike-to-work tra i lavoratori, sensibilizzando parallelamente le aziende ad adottare politiche e servizi a favore di chi sceglie di raggiungere il posto di lavoro in bicicletta. La competizione ha avvicinato al percorso casa-lavoro in bici 124 persone che hanno scelto di provare ad andare al lavoro sulle due ruote, mentre l’intera manifestazione ha fatto registrare un totale di 312.264 Km percorsi in 22.370 pedalate che equivalgono a un risparmio di emissione di CO2 di 53.365 kg.

Per quanto riguarda i vincitori, tra le aziende con staff di oltre 500 persone salgono sul podio STMicroelectronics di Agrate, Politecnico di Milano, Gruppo CAP. Aziende con staff tra 200 e 499 persone: Lombardia Informatica Spa, BT Italia di Milano, Reale Group Milano. Aziende con staff tra 50 e 199 persone: Arcadis Italia Srl di Milano, Fondazione Cariplo, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Aziende con staff tra 20 e 49 persone: ABiCiD – AmiciBiCiDesio di Desio (MB), AcomeA SGR SpA di Milano, Egon Zehnder di Milano. Aziende con staff tra 7 e 19 persone: Terre di Mezzo, WonderRide, ArtworkR Srl. Aziende con staff tra 3 e 6 persone: MP Informatica Sas, Lorien Consulting, Davide Petroncini Studio Architettura