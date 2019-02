I bambini di Pozzuolo e di Melzo andranno presto a lezione di Natura nell’oasi dell’avifauna che Tangenziale Esterna SpA ha creato trasformando, dal 2016 in avanti, l’ex cava utilizzata durante la costruzione di A58-TEEM in un santuario del bird-watching di 340.000 metri quadrati popolato da 70 specie acquatiche. Stamattina i Comuni hanno dato, del resto, il via alla gara di evidenza pubblica finalizzata ad affidare, entro la primavera, la gestione per cinque anni (prorogabili sino a nove) del sito all’associazione ambientalista che meglio risponderà al requisito-clou previsto dal bando: la capacità di coinvolgere le scuole in programmi didattici di qualità.

Potranno partecipare alla selezione, peraltro, soltanto sodalizi esistenti da almeno due lustri e in grado di documentare, al di là di ogni ragionevole dubbio delle Giunte, sia l’inserimento pregresso tra le ragioni sociali della conduzione di riserve (diretta o in sinergia con Amministrazioni) sia esperienze passate in quest’attività. In pole position per l’assegnazione di sponde e bacino da schiudere a studenti e insegnanti sembra figurare, quindi, il WWF che, oltre ad aver già manifestato interesse per l’ex cava di prestito restituita, come stabiliva una convenzione, dalla Concessionaria ai Municipi al termine della riqualificazione, invia volontari nell’oasi da almeno 24 mesi.

«La gara è aperta a tutti – ha dichiarato Angelo Caterina, sindaco di Pozzuolo -. Valuteremo i progetti presentati e decideremo di conseguenza. Al WWF va riconosciuto, comunque, l’impegno profuso non solo nel quadro della vigilanza garantita al sito ma pure nell’ambito delle ipotesi avanzate in ordine alla fruizione collettiva del luogo».