Un premio agli studenti che con il loro impegno hanno conseguito brillanti risultati e hanno meritato di svolgere un’esperienza all’estero. Le opportunità offerte dalla ‘Dote merito’ 2018/19 a 451 studenti lombardi sono state presentate oggi dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore regionale all’Istruzione, formazione e Lavoro Melania Rizzoli all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Davanti a centinaia di studenti, il presidente Fontana ha espresso il desiderio di poter “Finanziare questa misura sempre di più, segno che il numero dei beneficiari è aumentato”. “Dote Merito – ha aggiunto Fontana – è la dimostrazione che i nostri ragazzi hanno capito una cosa fondamentale: oggi la formazione nelle scuole superiori costituisce una premessa importante per essere ammessi e alle università più prestigiose”. “Il nostro obiettivo – ha chiosato Fontana – è che, anche in questo ambito la Lombardia sia la prima regione in Italia e la prima o, al massimo la seconda in Europa”. “Soltanto attraverso l’impegno quotidiano, la formazione e lo studio – ha proseguito il presidente – si possono raggiungere grandi risultati”.

“Ditelo ai vostri compagni – ha concluso Fontana rivolgendosi ai ragazzi presenti in Auditorium – in modo possano partecipare l’anno venturo e contribuiscano a rendere questa platea ancor più affollata. Se l’assessore Rizzoli chiederà più risorse per finanziare questa misura, saremo felici di concedergliele”. ‘Dote Merito’ è articolata in due misure: la prima è l’erogazione di un buono di 500 euro per libri, dotazioni tecnologiche e strumenti didattici agli studenti delle classi terze e quarte che abbiano conseguito una valutazione finale media pari o superiore a 9. La seconda è destinata agli studenti che all’esame di Stato abbiano conseguito una valutazione di 100 e lode, o di 100 agli esami di qualifica o di diploma professionale: un buono di 1.000 euro per partecipare a esperienze formative in Italia, di 1.500 se in Europa, di 3.000 se nel resto del mondo. “Siamo molto felici di constatare che gli studenti meritevoli di questo premio all’eccellenza negli studi – ha sottolineato l’assessore Rizzoli – aumentano di anno in anno. Il merito nasce dall’esercizio della creatività, e questi viaggi promossi e finanziati da Regione Lombardia hanno proprio lo scopo di favorire e stimolare il pensiero, far fruttare la cultura e le conoscenze attraverso l’esperienza diretta. Non basta studiare il mondo, bisogna sperimentarlo”. “I ragazzi – ha proseguito Rizzoli – potranno fare esperienza all’estero in tutti e 5 i Continenti per una settimana e fino a 10 giorni. E’ un modo per incentivare gli allievi più meritevoli, visto che proprio questi giovani saranno la classe dirigente della Lombardia nel futuro”. “Quest’anno – ha aggiunto – premiamo anche 1971 studenti delle terze e quarte superiori che hanno avuto la media del 9 e daremo loro un voucher da 500 euro”.