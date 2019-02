Militanti del Lambretta occupano la sede del ministero dei trasporti a Milano [VIDEO]

Una trentina di militanti appartenenti al Centro Sociale Lambretta hanno occupato questo pomeriggio la sede del ministero dei trasporti in via Morandi a Milano. L’azione fa da preludio alla manifestazione in programma domani “contro il decreto Salvini e i Cpr”. I manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta”Patto di governo = razzismo di Stato”.

“Questo per evidenziare le gravissime responsabilità del Ministro Toninelli e del Movimento 5 Stelle – si legge su Milanoinmovimento.com postata sulla pagina Facebook-nella disumana politica di chiusura dei porti di questi mesi quando la nostra classe politica (e quella europea) si è divertita a giocare con le vite degli essere umani come fossero pacchi postali… Movimento 5 Stelle sempre più ridotto a stampella delle politiche razziste e autoritarie di Salvini.” “Alla vigilia del grande corteo di domani contro il decreto sicurezza e l’apertura dei CPR,- si legge in un comunicato – abbiamo deciso di denunciare con forza le politiche xenofobe dell’attuale governo gialloverde, come di quelli precedenti, e l’indifferenza europea verso gli effetti di secoli di politiche coloniali ed predatorie.”