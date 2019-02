Slitta l’appuntamento di oggi col sindaco di Riace a Monza

A causa di motivi personali, Mimmo Lucano non potrà essere a Monza. Sono state posticipate a data da destinarsi, dunque, tutte le iniziative del sindaco di Riace previste in Brianza oggi, giovedì 14 febbraio. Lucano avrebbe inizialmente fatto tappa, per un saluto, alle classi quarte e quinte dell’istituto scolastico superiore Mosè Bianchi di Monza, per poi essere ospite, alle 16, della Scuola di Formazione Politica Alisei della Camera del Lavoro.Posticipata, naturalmente, anche l’iniziativa pubblica delle 21, organizzata dalla rete delle associazioni de “La Brianza che accoglie”, prevista al Teatro Binario 7, sempre in città.

“Siamo molto dispiaciuti per questo impedimento, siamo certi che troveremo un’altra occasione di incontro in Brianza” scrive in una nota la Cgil, tra gli organizzatori dell’iniziativa.