“Nulla è contrario al fatto che qualcuno chieda più autonomia, basta è che non ci siano penalizzati di turno, in questo caso mi preoccupo per Milano“. Così il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione della nuova edizione del Salone del mobile tornando sul tema dell’autonomia in vista anche della bozza di intesa tra Regione e Governo. “Trovo un po’ strano che, in un sistema ampiamente da riordinare, con le province che dovevano sparire e sono rimaste, le città metropolitane che sono state un esperimento a metà, si punti diretto sulle Regioni – ha proseguito Sala -. Mi sembra strano quindi starò in osservazione e certamente a Fontana chiederò la garanzia che Milano non ne venga penalizzata”. Il sindaco ha anche aggiunto di non aver “capito fino in fondo” in cosa consista l’accordo portato avanti da Regione e Governo. “E non so quanto italiani lo hanno capito”, ha detto.