Neonati morti a Brescia, nessuna correlazione

Non erano correlati i casi dei neonati morti nel giro di pochi giorni agli Spedali Civili di Brescia. E’ la conclusione della commissione di verifica regionale istituita al direttore generale dell’Ats di Brescia, Claudio Sileo, su mandato della Regione Lombardia per fare luce sui decessi avvenuti a inizio anno nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale dei Bambini dell’Asst Spedali Civili di Brescia. “Una tragica “sequenza di eventi che non ha carattere epidemico, ma si configura come una successione di casi sporadici non correlati fra loro né dal punto di vista clinico né da quello epidemiologico” scrivono i commissari. “Dall’analisi emerge in modo evidente che l’iter diagnostico terapeutico messo in atto sia stato corretto e adeguato” spiega l’assessore regionale Giulio Gallera in una nota.