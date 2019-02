A suo carico già diverse denunce per atti persecutori nei confronti della ex, un’italiana di 29anni , ieri dopo l’ultima lite per un 36enne pregiudicato per reati di droga e anche evasione è scattato l’arresto. L’uomo si era presentato nel primo pomeriggio in via Console Marcello, zona Villapizzone, sotto l’abitazione dove la donna vive con la madre e la figlia di 2 anni, chiedendo la restituzione di un cellulare e di 20 euro, lasciati alla donna la sera prima per l’acquisto di pannolini. Al rifiuto della ex, l’uomo l’ha aggredita prendendola a schiaffi e poi ha sfogato la sua rabbia colpendo il portone della palazzina e le biciclette parcheggiate. La donna ha contattato i Carabinieri che hanno arrestato l’uomo per atti persecutori. L’uomo aveva già un procedimento aperto per lo stesso motivo.