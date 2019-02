Incidente stradale mortale nel milanese, vittima una 25enne

Incidente stradale mortale la scorsa notte a Vignate, nel milanese. La vittima è una ragazza di 25 anni, morta questa notte dopo le 3 nello scontro frontale fra due auto. La ragazza era al volante di una delle due vetture su cui viaggiavano anche altre due ragazze portate in ospedale in codice rosso: una 24enne è stata trasportata al San Gerardo di Monza, mentre l’altra è stata portata al San Raffaele. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalla Clio su cui viaggiavano, finita in una scarpata. L’autista dell’altra auto, un uomo di 59 anni è stato portato con ferite lievi all’ospedale di Melzo. Sul posto i carabinieri di Cassano d’Adda: l’uomo sarebbe risultato negativo all’alcol-test, ma la dinamica è ancora da chiarire.