Unione Artigiani, AXA Italia e Mariani Assicuratori insieme per supportare le PMI del territorio

Il Gruppo assicurativo AXA Italia e l’Unione Artigiani della provincia di Milano e della provincia di Monza e Brianza hanno definito la prossima sottoscrizione di una convenzione assicurativa con al centro formule di protezione complete, personalizzabili e servizi innovativi ad alto valore aggiunto, per rispondere alle diverse possibili esigenze delle Micro, Piccole e Medie Imprese e dei professionisti del territorio.

L’accordo consentirà di mettere a disposizione degli associati l’expertise del primo Brand assicurativo al mondo in materia di protezione dagli innumerevoli rischi che possono mettere a repentaglio le attività di un’impresa o a cui è possibile andare incontro nel corso della vita.

Flessibilità, personalizzazione in base all’attività svolta e completezza, con particolare attenzione anche a nuovi rischi emergenti e servizi innovativi per essere vicini alle persone nei momenti più importanti: sono queste le caratteristiche chiave dell’offerta AXA Italia su fronti come la protezione dell’attività lavorativa, della casa e della salute.

Oltre a garanzie come quelle relative al furto o danni ad attrezzi e merci, lavoro presso terzi e le catastrofali, ad esempio, sarà possibile sottoscrivere garanzie innovative come la tutela legale su tematiche di cyber sicurezza e un servizio ad hoc di assistenza informatica.

Servizi innovativi anche al centro dell’offerta Salute, con il consulto medico telefonico o in video chiamata sia dall’Italia che dall’estero, o la possibilità di far arrivare la ricetta alla farmacia più vicina o di ricevere il farmaco direttamente a casa.

Modularità e flessibilità caratterizzano anche l’offerta Casa, che protegge l’abitazione e il suo contenuto da danni derivanti da incendio, furto, eventi catastrofali e molti altri, da danni involontariamente cagionati ad altri o provocati dagli animali domestici e che offre anche la tutela per i rischi del web e per gli oggetti di valore.

“Sono quasi 100.000 le imprese artigiane in provincia di Milano e Monza-Brianza. Imprese fatte di persone che ogni giorno mettono in campo passione, creatività e talento attraverso piccole e grandi opere” – ha commentato Patrick Cohen, CEO del Gruppo AXA Italia -. “Siamo lieti di aver trovato nell’Unione Artigiani di Milano e Monza-Brianza un interlocutore importante con cui poter condividere la nostra passione per la protezione. Attraverso soluzioni innovative, semplici e su misura vogliamo diventare un vero partner e aiutare gli artigiani a realizzare le loro ambizioni professionali”.

“L’attenzione verso le micro, piccole e medie imprese artigiane, che caratterizza la già vasta offerta di servizi da parte di Unione Artigiani – rimarca il segretario generale, Marco Accornero -, si arricchirà grazie alla collaborazione avviata con il Gruppo AXA Italia. Oltre alla proposta di pacchetti assicurativi completi e vantaggiosi, saremo in grado di garantire un servizio di consulenza e di assistenza altamente professionale presso i nostri uffici presenti nel milanese e in Brianza.”

L’incontro è stato favorito dal Ceo di Mariani Assicuratori, Tiziano Mariani. Mariani Assicuratori diventa così partner assicurativo di riferimento a sostegno dello sviluppo delle imprese.