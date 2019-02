Un tram della linea 19, a Milano, è deragliato ieri sera con il carrello anteriore uscendo di poco dai binari probabilmente a causa di un sasso o un corpo estraneo: nessuno – secondo quanto riferisce l’Atm, è rimasto ferito, anche perché sul mezzo non c’era quasi nessuno. Il deragliamento è avvenuto intorno alle 20.30 in via Mac Mahon vicino a via Artieri.