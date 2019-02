Rapina con kalashnikov, trovata auto abbandonata

E’ stata trovata in un campo della provincia di Cremona l’auto usata dai rapinatori entrati in azione ieri, armati di kalashikov, in una gioielleria nel centro commerciale Le Torbiere di Cortefranca, in provincia di Brescia. Si tratta di una Bmw X6 di colore scuro che per un tratto di strada è stata inseguita dai carabinieri. Dei componenti della banda, al momento nessuna traccia. Sono in corso accertamenti per verificare che la vettura sia effettivamente quella utilizzata dal commando che ha rapinato la gioielleria bresciana