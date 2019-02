Gli avventori di un bar in via Vittor Pisani, zona Stazione Centrale, continuavano a sentire guaiti provenienti dalla strada, poi quando sono usciti per capire cosa stesse succedendo hanno visto un clochard bulgaro, di 50 anni, che stava trascinando col guinzaglio il suo cane, un meticcio bianco di nome Balcho, e per convincerlo ad attraversare la strada era arrivato anche a prenderlo a calci. Le persone sono subito intervenute per fermarlo e chiamare i militari dei Carabinieri. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti, mentre il cane, che risulta regolarmente registrato, sebbene a nome di un altro cittadino bulgaro, è stato portato al canile di via Aquila dove si trova tuttora.