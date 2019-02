Perseguita la ex per 3 anni, arrestato

Ha perseguitato la ex per 3 anni e ora, finalmente, è stato arrestato. E’ finito in carcere un 46enne italiano, residente ad Arcore (Monza), in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per stalking, emessa dal Gip di Monza. L’uomo è accusato di aver molestato, perseguitato e minacciato la ex convivente di 36 anni. Le indagini dei militari, a seguito di ripetute denunce della donna che nel 2015 aveva lasciato il compagno, hanno raccolto prove di tre anni di atti persecutori che l’avevano costretta a modificare le sua abitudini di vita,