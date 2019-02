Collisioni annuncia Eddie Vedder il 17 giugno

È ufficiale. EDDIE VEDDER è il super-ospite di Collisioni 2019. Il concerto va a coronare l’edizione più ricca di sempre nella storia del festival agrirock di Barolo, che vanterà la presenza di tanti ospiti internazionali quali Thom Yorke, Liam Gallagher, 30 Seconds to Mars e Macklemore. Dopo la conferma di Firenze Rock, l’artista americano sarà protagonista di un altro imperdibile appuntamento nel nord Italia (l’ultimo previsto nel nostro Paese).

L’iconico front-man dei PEARL JAM si esibirà, infatti, il 17 giugno a Collisioni, il festival agrirock di musica e letteratura che da dieci anni si tiene in Piemonte, nell’incantevole borgo di Barolo delle Langhe Unesco. Ad aprire il concerto ci sarà GLEN HANSARD, vincitore del Premio Oscar per la miglior canzone originale per il film Once, in cui recita anche da protagonista. L’artista irlandese pubblicherà il suo quarto album in studio il prossimo 12 aprile dal titolo The Wild Willing.