European Best Destination, Monte Isola (Bs) sul podio

“Un ottimo risultato, salire sul podio lasciando alle spalle avversarie di caratura internazionale, importanti e qualificate, conferma la bontà del progetto di Monte Isola e più in generale del sistema turistico lombardo”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così, il ‘piazzamento’ raggiunto dalla ‘perla’ del Sebino nel contest internazionale EUROPEAN BEST DESTINATION.

Monte Isola è stata inclusa nella rosa delle 20 destinazioni più interessanti da visitare quest’anno ed è stata in gara con ‘mostri sacri’ – unica rappresentante lombarda – come Roma, Firenze, Malaga, Ginevra, Budapest, Atene, Manchester, Parigi, Barcellona, Vienna, Amsterdam e Berlino. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Budapest, in Ungheria; al secondo posto la portoghese Braga.

Il sindaco di Iseo, Riccardo Venchiarutti ha scritto sulla sua pagina facebook: “Dear European friends of nEUlakes, we’re proud to announce that Montisola (lake Iseo) got the third place in the European Best Destination contest!” (Cari amici europei di nEulakes, siamo orgogliosi di annunciare che montisola (lago d’Iseo) ha ottenuto il terzo posto nel concorso europeo di miglior destinazione!