Ha ingranato per errore la marcia del cambio automatico e ha travolto e ucciso la moglie. E’ successo nella piazza centrale di Pontevico, in provincia di Brescia. La vittima è Natalina Muri, 73 anni, travolta dal marito di 80 anni. La coppia, residente in Liguria, si era fermata a Pontevico per bere un caffè dopo aver fatto vista ad una parente ospite in una casa di riposo di Cremona