I Maroon5 protagonisti del Super Bowl (VIDEO)

I MAROON5 sono stati protagonisti ieri sera dell’halftime Show della 53esima edizione del Super Bowl. Lo show, in diretta da Atlanta (Georgia), ha visto sul palco oltre ai MAROON5 anche Travis Scott e Big Boi.

In circa 13 minuti di show, ormai diventato una tradizione durante l’evento sportivo più importante per gli Stati Uniti, la band di Adam Levine ha infiammato lo stadio con successi come “Harder to Breathe”, “This Love” (Oro in Italia), l’ultimo singolo “Girls Like You” che ha superato quota 3.5 miliardi di stream globali e che hanno presentato live accompagnati da un coro Gospel, “She Will Be Loved” (Platino in Italia), “Sugar” (3 dischi di Platino in Italia) e “Moves Like Jagger” (Multiplatino in Italia). A condividere il palco del Mercedes-Benz Stadium Travis Scott con “Sicko mode” e Big Boi con “The Way You Move”.