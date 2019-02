Nonostante l’età ormai avanzata, gestiva una grossa piazza di spaccio in zona San Siro e insieme a tre complici teneva sotto scacco un intero condominio di via Fleming 19. Fino a venerdì mattina quando, dopo un lungo periodo di appostamenti, gli agenti della Polizia hanno arrestato un italiano di 81 anni, pluripregiudicato, per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

L’uomo era in possesso di quasi 10 kg tra hashish e marijuana che gli agenti hanno rinvenuto in una cantina del palazzo lasciata volutamente aperta.

Le armi da fuoco, entrambi 7,65 di cui una allo stato di replica e non utilizzabile, sono state rinvenute in casa dell’uomo, nascoste nel bocchettone dell’aerazione della cucina. Data l’età, in accordo con il magistrato inquirente, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Uno dei complici, di 38 anni, è poi stato indagato per possesso di sostanze stupefacenti: gli agenti hanno trovato nel suo appartamento oltre 40 grammi di hashish.