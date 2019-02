(MIANEWS) Milano, 02 FEB – C’è voluto l’intervento di 5 volanti della polizia con gli agenti impegnati per oltre mezz’ora a dividere i litiganti per far cessare la rissa che questa mattina alle sette è scoppiata fuori da una paninoteca di via Chiese, in Zona Bicocca. A fronteggiarsi due gruppi di ecuadoregni, di età compresa dai 24 ai 30 anni, ubriachi dopo un’intera nottata passata in giro per locali. La rissa sarebbe scoppiata a causa di una bottiglia che ha colpito alla testa, non in modo grave, uno dei litiganti. Stando a una prima ricostruzione della Questura la più scalmanata dei due gruppi era una ragazza che non ne voleva proprio sapere di desistere dalla contesa: nel tentativo di fermarla un poliziotto è stato anche graffiato in viso. In tutto sono stati arrestati sei uomini e la donna con l’accusa di rissa, lesioni aggravate e resistenza: tra loro alcuni hanno precedenti per spaccio e danneggiamenti. Qualcuno è stato anche portato al pronto soccorso per medicazioni. Alla rissa hanno partecipato altri connazionali degli ecuadoregni arrestati ma, all’arrivo delle volanti, sono scappati.