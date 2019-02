(MIANEWS) Milano, 02 FEB – Un italiano 27enne con precedenti specifici è stato arrestato dalla Polizia ieri sera per possesso di droga ai fini di spaccio . E’ accaduto in via Perasto, in zona Isola-Garibaldi. Addosso al 27enne gli agenti hanno trovato 25 grammi di marijuana, 880 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione.