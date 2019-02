Nevica in tutta la Lombardia, scuole chiuse a Como e nelle valli

Scende la neve invece nell’hinterland di Milano e in Brianza dove le strade e i parchi pubblici sono coperti da una coltre bianca. Disagi per chi viaggia in treno: sulla linea Milano Como i treni sono rallentati o addirittura fermi per caduta rami sulla tratta Lissone-Monza.

Nevica su tutto il territorio della provincia di Como.

Oggi a Como tutte le scuole sono chiuse. Il sindaco Mario Landriscina lo ha deciso dopo una riunione ieri in prefettura. A sua volta, la provincia ha deciso la chiusura degli istituti superiori. Neve anche a Lecco e provincia

Neve a Bergamo città. Abbondante la nevicata nelle valli: nevica dalla notte in Valle Imagna e in Valle Seriana. I comuni di Valbondione e di Vilminore, in valle di Scalve, hanno deciso di tenere chiuse le scuole.

Spolverata di neve a Brescia, neve più abbondante invece nelle valli bresciane, in Valsabbia e Valcamonica . Neve anche in Valtellina e Valchiavenna. Scuole chiuse a Novate Mezzola, Samolaco e Verceia