Milano e molte altre città e paesi della Lombardia si sono svegliate sotto la neve. Dalle prime ore, infatti, come e previsto dal meteo, il capoluogo lombardo è sotto una nevicata. Al momento nella metropoli non si segnalano disagi particolari. La neve per ora si è limitata a imbiancare le auto posteggiate, i giardini e le aiuole. Il 118 raccomanda di prestare prudenza mentre si cammina e la Polizia Locale ricorda di mantenere le distanze dalla auto che precedono per via delle allungate distanze di frenata per via dell’asfalto viscido. Più fitte le nevicate fuori Milano. In Brianza la neve sta lentamente coprendo strade e parchi pubblici