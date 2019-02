Si chiama Jonny Polotto ha 19 anni e vive nel comasco il giovane videomaker che è entrato nel “vecchio” ospedale di Vimercate (Mb) documentando ciò che rimane della struttura chiusa nel 2010 quando l’ospedale cittadino si è trasferito in via Santi Cosma e Damiano. L’ospedale oramai giace abbandonato da anni in una zona centrale della città brianzola, nel tempo ci sono stati vandalismi e strani “movimenti” notturni. Ora dal video la conferma che è semplice entrare nella struttura (ma questo lo si evince passando semplicemente dalla vecchio ospedale che, ovviamente non è custodito) e che al suo interno sono ancora presenti macchinari e documenti abbandonati.