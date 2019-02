Ora, oggi non voglio commentare Beppe Sala che si schiera contro l’Autonomia di Regione Lombardia. Ce ne sarà, da parlare, su questo.

Oggi voglio raccontarvi di come il Movimento 5 Stelle milanese starebbe provando a fare le nomine nel cda di Arexpo.

Su Affaritaliani.it Milano abbiamo raccontato come la consigliera Monica Forte abbia proposto il suo fidanzato, Giovanni Navicello, e l’ex consigliera regionale, sua sponsor politica, Silvana Carcano. Ora, non abbiamo nulla contro nessuno: ma non dovevano tutti essere selezionati per merito? E chissà come mai una consigliera regionale prova a spingere il suo fidanzato. Chissà come mai.

Una cosa, per chi pensasse a querele o altro: ovviamente di quello che dico ho le prove.