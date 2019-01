Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Seregno le opposizione hanno firmato una lettera in cui chiedono le dimissioni dell’assessore alle società partecipate Giuseppe Borgonovo. I consiglieri di minoranza di Noi X Seregno, Forza Italia e Lega nel documento si domandano “per quale ragione l’amministrazione comunale , nella persona dell’Assessore Delegato, Giuseppe Borgonovo, non abbia informato circa le rilevanti compravendite di quote sociali del gruppo Aeb-Gelsia acquistate dalla società privata Canarbino Spa, nonostante la ripetuta trattazione in diversi consigli comunali riguardanti le quote del gruppo Aeb-Gelsia” Le minoranze accusano l’assessore di non aver rilevato al Consiglio Comunale che la Canarbino ad ottobre ha acquistato la quota detenuta da Gelsia srl, pari al 25% del capitale sociale della Commerciale Gas e Luce. I consiglieri si domandano se l’assessore non abbia “voluto deliberatamente informare il Consiglio Comunale o non era a conoscenza di tali rilevantissimi fatti”. La maggioranza ha respinto la richiesta di dimissioni.