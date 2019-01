Il Comune di Milano si impegnerà a finanziare nuove azioni contro la povertà grazie a un contributo di 5.582.663 euro che verrà destinato alla città per effetto della legge 147/2017 che ha istituito il Rei. È quanto ha annunciato l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino inaugurando l’ottava edizione del Forum delle Politiche sociali oggi allo Spazio Base.

Tali risorse potranno essere utilizzate nel corso di tutto il 2019 e verranno impiegate seguendo delle precise linee di indirizzo contenute in una delibera che arriverà sul tavolo della Giunta nei prossimi giorni. In particolare, si prevede di investire 600mila euro per il rafforzamento del servizio di segretariato sociale attraverso l’apertura di nuovi punti di accesso presso gli spazio WeMi o anche nelle sedi dei servizi sociali territoriali e 3,1 milioni di euro per interventi di inclusione sociale e lavorativa che verranno così distribuiti: 1,4 milioni di euro per l’apertura di un centro per la gestione delle spese e del bilancio familiare, per i servizi di sostegno scolastico e un maggiore sostegno ai centri diurni per minori, 324mila euro per la mediazione familiare e il sostegno alla genitorialità, 100mila euro per i servizi di mediazione culturale, 500mila euro per l’assistenza domiciliare e 700mila euro per l’attivazione di borse lavoro, tirocini e laboratori di avvicinamento al lavoro per persone con basso grado di occupabilità. Infine, ulteriori 1,8 milioni di euro verranno impiegati per il potenziamento dei servizi sociali territoriali attraverso l’assunzione e la formazione di 35 assistenti sociali che si aggiungeranno alle 20 persone già assunte l’anno scorso grazie a un finanziamento di Fondazione Cariplo nell’ambito del programma QuBì e impegnate specificamente nella realizzazione dei progetti legati al Reddito di Inclusione.