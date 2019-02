Tutte le scuole superiori della Provincia di Como domani resteranno chiuse per il rischio neve. Chiusura di materne, elementari e medie su tutto il territorio comunale di Como dopo la decisione del sindaco Mario Landriscina. Nel pomeriggio la comunicazione ufficiale della Prefettura :“Il prefetto di Como ha invitato i sindaci della Provincia di Como a valutare l’opportunità di disporre, in relazione alla singola situazione locale, la chiusura degli istituti scolastici, con riferimento all’avviso di criticità regionale per rischio neve diramato in data odierna che prevede intense precipitazioni nevose per l’intera giornata di domani venerdì 1 febbraio 2019” .