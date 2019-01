Secondo i carabinieri, il clochard trovato morto ieri in una ex discoteca di Codogno, nel lodigiano, è stato ucciso. Per l’omicidio, è stato fermato un 45enne. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due uomini che erano ubriachi. Erano presenti altri clochard che hanno poi riferito quanto visto alle forze dell’ordine. Il corpo dell’uomo era all’interno dell’ex discoteca Majorca, in disuso da anni e diventata rifugio per i disperati. Oggi verrà effettuata l’autopsia sul cadavere, che presenta diverse ferite.