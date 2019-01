Per la prima volta dal 1932 Milano ospita la partenza del rally storico più famoso nel mondo – il Rallye Monte-Carlo Historique – e festeggia i 115 anni di Automobile Club di Milano.

Venerdì 1 febbraio le 65 vetture selezionate per la partenza da Milano prenderanno il via al cospetto della Madonnina per una gara leggendaria e impegnativa, iscritta a calendario internazionale FIA 2019.

A queste si accoderanno anche le 25 auto arrivate nei giorni precedenti da Atene.

Il programma prevede l’arrivo e l’esposizione delle auto da giovedì 31 gennaio in via Senato 10, all’interno dei chiostri del Palazzo del Senato.

Giovedì 31 gennaio, dalle 17:00, i visitatori oltre ad ammirare le vetture esposte potranno assistere nella splendida cornice della Sala Affrescata del Palazzo del Senato, all’approfondimento sull’architetto milanese Gio Ponti, figura fondamentale nell’ambito dell’architettura, della decorazione e del design italiani e internazionali.

Venerdì 1 febbraio, dalle ore 15:00, l’area espositiva dei Chiostri sarà aperta al pubblico, che potrà così ammirare le 90 vetture: le 65 che partiranno da Milano e le 25 provenienti da Atene.

Alle 18.00, davanti al palazzo dell’Automobile Club Milano in Corso Venezia, partirà la prima auto, seguita dalle altre, al ritmo di una al minuto. Come sempre, il Rallye Historique è riservato alle vetture che hanno partecipato al Rallye di Monte-Carlo tra il 1955 e il 1980. Le auto sfileranno nel centro città, con un controllo di passaggio e la presentazione al pubblico in Piazza del Duomo.