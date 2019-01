Maxi rissa tra ragazzini in Brianza

Maxi rissa tra una ventina di adolescenti sabato pomeriggio a Verano Brianza. I ragazzi si erano dati appuntamento via Instagram, per risolvere una “questione” nata sui campi di calcio. Uno di loro è rimasto lievemente ferito perché colpito a cinghiate e medicato in ospedale. Quattro di loro sono stati rapinati dagli ‘avversari’. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un gruppo di ragazzi faceva parte di una squadra di calcio di Monza, l’altra di Verano. A scatenare la rissa sarebbe stata una discussione in campo durante l’ultimo incontro, lo scorso 20 gennaio, degenerata in parapiglia anche sugli spalti, tra i genitori. I carabinieri stanno risalendo all’identità dei ragazzi coinvolti che rischiano accuse per rissa e rapina.