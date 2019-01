Operava sotto mentite spoglie femminili sul web per agganciare su chat private le sue vittime. Trafugava dati personali sensibili, foto e corrispondenza a sfondo sessuale, per poi estorcere pagamenti, anche in cripto-valuta, dietro minaccia di pubblicazione dei materiali compromettenti. L’uomo, 43 anni, è stato arrestato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni: è accusato di estorsione online in danno di svariate vittime.