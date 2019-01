“Siamo veramente vicini alla conclusione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell’incontro svoltosi a Roma sul tema dell’Autonomia con il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini e il presidente del Veneto, Luca Zaia.

“Abbiamo fatto il punto della situazione e il risultato lo definirei ‘ottimo’. Ci rivedremo – ha spiegato Fontana – per chiudere gli ultimi dettagli, ma l’iter prosegue speditamente”.

Ai cronisti che gli chiedevano se resta fissata la data del 15 febbraio come passaggio fondamentale per il ‘via libera’ del Governo e se oltre al Veneto anche l’Emilia Romagna facesse parte di questo percorso, Fontana ha risposto: “Insieme siamo partiti e insieme arriveremo”.

A proposito dei rapporti con le Regioni meridionali, Fontana ha risposto ai giornalisti: “Non riesco a capire se le Regioni del Sud abbiano letto o meno la riforma. Se l’hanno fatto, si

saranno accorti che non esiste alcuno spostamento di risorse. È un finto problema per fare speculazioni che non esistono”.