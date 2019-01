Adamello Ski Raid, sci alpinismo in quota a Ponte di Legno

43.000 metri di sviluppo, 4.000 di dislivello positivo, 4.380 in discesa, partenza da quota 1.630 e transito ai 3.539 di Cima Adamello. Ed ancora 700 concorrenti in gara, i più forti al mondo, in rappresentanza di 18 nazioni. Bastano queste cifre per descrivere il fascino dell’Adamello Ski Raid, competizione di sci alpinismo per squadre di due componenti, che per la settima volta tornerà ad animare il massiccio dell’Adamello e il comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale (Brescia) domenica 7 aprile.

L’evento è stato presentato ufficialmente presso Palazzo Regione Lombardia a Milano. « Una competizione per super atleti, che mette a dura prova anche gli scialpinisti più preparati – ha commentato l’assessore regionale allo sport Martina Cambiaghi – . Questa manifestazione ha anche un’importante peculiarità, quella di svelare vette e passi, molti spesso inaccessibili alle persone normali, facendo scoprire ai concorrenti uno dei paesaggi più belli al mondo. Lo sport è anche questo, un modo unico e senza uguali per valorizzare e promuovere la nostra Regione offrendo al territorio una vetrina internazionale».

A rappresentare il territorio, presso la sala al 39° piano, erano presenti il sindaco di Ponte di Legno Ivan Faustinelli e il consigliere delegato del Consorzio Pontedilegno – Tonale Michele Bertolini, che hanno evidenziato il valore promozionale della competizione, i cui dettagli sono stati snocciolati dal presidente del Comitato Organizzatore Alessandro Mottinelli, dal direttore di gara Guido Salvetti e dal direttore di percorso Mario Sterli. Su tutti il leit motiv di ogni edizione dell’Adamello Ski Raid, ovvero la sicurezza degli atleti e a ribadire questo concetto ci ha pensato Pierangelo Mazzucchelli, delegato della V zona bresciana del Soccorso Alpino.

Ad oltre due mesi dallo start e in vista dell’apertura delle iscrizioni previste per il 30 gennaio, in modalità on line sul sito www.adamelloskiraid.com, collegato a www.grandecourse.com, è ancora presto per conoscere i protagonisti che si sfideranno sulle sei impegnative ascese di Passo Presena, Vedretta Mandrone, Cresta Croce, Monte Adamello, Passo degli Italiani e Passo Venezia, con altrettante discese fino all’ultima interminabile calata a Ponte di Legno, ma certamente allo start ci saranno gli skialper più forti e rappresentativi al mondo.

Il Comitato organizzatore è poi particolarmente impegnato nel cercare di portare il pubblico in quota ed anche quest’anno è previsto l’allestimento di una tribuna inserita nel bianco della neve ai 3.000 metri di Passo Presena, con accesso gratuito (dalle 5.30 alle 7.00) in quota usufruendo della nuova cabinovia Presena. Gli appassionati potranno tifare gli skialper in transito e impegnati nel cambio pelli proprio davanti al rifugio Panorama 3000 Glacier. Da quel punto gli sci alpinisti potranno anche raggiungere in sicurezza con gli sci ai piedi gli altri suggestivi passaggi della competizione. Dal punto di vista mediatico è prevista un’importante copertura televisiva in via di definizione e una diretta Facebook dai punti salienti.